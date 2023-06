A Forma-1-ből 2021 végén, 42 évesen visszavonult Kimi Räikkönen kiszállása mögött az egyik fő ok az volt, hogy többet lehessen a családjával, több időt tölthessen a gyermekeivel, a 8 éves Robinnal és a 6 éves Riannával (nyitóképünkön apukájuk előtt).

A Jégembernek láthatóan bejött az apaság, felesége, Minttu tegnap harmadik gyermeküket is világra hozta. A Räikkönen família legújabb tagja kislány, a Grace nevet kapta.

Az örömhírt Instagram-sztoriban közölték, az alábbi képek onnan származnak.

3rd Icecube is here ❤️Congratulations to the Raikkonen family!❤️

Welcome to the world Grace 🤍We love you so so much! ❤️

