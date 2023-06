A Ferrari idén 50 év után tért vissza a hosszútávú versenyzés csúcskategóriájába, a hétvégi, centenáriumi Le Mans-i 24 óráson pedig rögtön nyerni is tudtak. A dicsőséges napot a helyszínen követte végig az olasz márka Forma-1-es versenyzője, Charles Leclerc is, aki nem titkolja, hogy ő maga is szívesen kipróbálná a dolgot.

„Elképesztő érzés itt lenni, főleg úgy, hogy a Ferrari nyert. Hihetetlen visszatérés ez ennyi év után. Azért voltam itt, hogy támogassam a csapatot, nagyon örülök a Ferrari győzelmének, de az egész egy hihetetlen élmény volt” – magyarázta a monacói.

„És miért is ne tennék vele próbát én is? Nagyon is szeretném, elképesztő esemény, szóval valamikor mindenképpen szeretném ezt is kipipálni – de hogy ez mikor lesz, nem tudom. Mindenesetre tényleg borzasztó büszke vagyok a Ferrarira. Őrületes volt” – folytatta az F1-ben mostanában győzelmekre nem igazán esélyes versenyző.

A siker nyilván hozzájárult Leclerc lelkesedéséhez, ahogy Maranellóban van minek örülni végre, ám a Le Mans-i diadal sem jelenti azt, hogy innentől az F1 helyett inkább a hosszútávú versenyzésre koncentrálnak.

„Ez a győzelem újra demonstrálta, hogy a Ferrari egyedi márka, páratlan autókat építünk. Hogy mi a következő cél? A további győzelmek” – nyilatkozta a Ferrari vezérigazgatója, Benedetto Vigna.

„Hogy stresszes volt-e számomra a gyenge Forma-1-es szezonkezdés? Nos, vannak ennél komolyabb gondjaim is. A csapat számára pedig fejlődési lehetőséget jelent. A korábbinál jobb autót kell majd építeniük, de ez a szabály minden téren igaz nálunk. A sport nagyon fontos számunkra, a cég génjeiben van. Szóval a Forma-1-be, a WEC-be is invesztálunk ezután is, már csak azért is, mert sok technológia átkerülhet ezekből az utcai autóinkba” – szögezte le.