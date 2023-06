Az elmúlt időszakban többször is felreppent a hír, hogy a Ferrari megpróbálta elcsalogatni a Red Bulltól Adrian Newey főtervezőt. A szakember be is ismerte, hogy több ajánlatot is kapott a maranellóiaktól az elmúlt évek során, de ő maradt az energiaitalosoknál.

A Ferrarinak azonban nem csak a Newey jelentette tudás volt vonzó: Helmut Marko motorsportfőnök szerint az elmúlt évben inkább Christian Hornert szerették volna Olaszországba csábítani, amikor Mattia Binotto, a korábbi csapatfőnök utódját kereste a csapat.

“Egy egész éjszakámba került, hogy meggyőzzem Hornert arról, hogy maradjon a Red Bullnál” – idézte fel a történteket Marko, hozzátéve, hogy “milliókkal” nőtt a csapatfőnökük fizetése.

Az osztrák azt nem tisztázta, pontosan mikor történt mindez, csak azt, hogy a tavalyi szezon során. Mindenesetre elég korán lehetett, tekintettel arra, hogy a korábbi hírek szerint Frederic Vasseur, a jelenlegi csapatfőnök már az év első felében megegyezett arról, hogy 2023-tól ő lesz a Ferrari élén.