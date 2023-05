Őrületes hajrát hozott a Forma-1-es Monacói Nagydíj időmérő edzése, azonban a meglepetéseredmény végül elmaradt, az utolsó körében ugyanis Max Verstappen 84 ezredmásodperccel verte meg Fernando Alonsót. A kétszeres vb-győztes a városi pályán először, idén harmadjára, pályafutása során pedig 23-adjára szerzett pole-t.

A kvalifikációt követően Loïc Duval endurance-világbajnok versenyző készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Nagyon boldog vagyok, különösen úgy, hogy tudtuk, itt kicsit nehezebb lehet összerakni egy jó kört. A tegnapi napunk ráadásul nem is alakult a legjobban, de tovább javultunk” – kezdte gondolatait Verstappen. „Az időmérő edzésen muszáj mindent beleadni és kockáztatni. Az utolsó körömön az első szektor nem sikerült a legjobban, mert kissé elóvatoskodtam. Tudtam, hogy hátrányban vagyok, ezért mindent beleadtam az utolsó szektorban, párszor a falat is érintettem.”

„Holnap egy tiszta rajtra lesz szükségünk” – tekintett előre a versenyre a Red Bull pilótája. „Rövid az út az első kanyarig. Monacóban pedig bármi megtörténhet, jöhet biztonsági autó, eső, bármi. Mindig benne van a pakliban a káosz. A versenytempó nem jelent gondot az autónak, csak ki kell maradnunk a galibából, és higgadtnak kell maradnunk.”

„Jól érzem magam, nyilván egy pole-pozíció sokat jelentett volna Monacóban. Max azonban egy kicsit gyorsabb volt ma” – értékelte az időmérőjét Alonso. „Úgy gondolom, az első soros indulás itt továbbra is óriási dolog számunkra, tekintve, hogy az utolsó szektor tűnt a gyenge pontunknak.”

„Meglátjuk, holnap ki tudunk-e hozni valami a stratégiából, hátha az időjárás is hoz némi fordulatot. Megpróbálunk nyerni” – jelentette ki a spanyol. Az Aston Martin versenyzője Verstappenhez hasonlóan kiemelte azt is, hogy rövid az út a célegyenes végéig, ezért fontos a jó rajt – reméli viszont, hogy ebben legyőzheti a másik kétszeres világbajnokot.

„Nem vagyok elégedett a harmadik hellyel, ugyanakkor figyelembe kell vennünk, milyen helyzetben vagyunk az autónkkal” – mondta a hazai közönsége előtt versenyző Leclerc, akit akár meg is büntethetnek, amiért feltartotta az alagútban a mclarenes Lando Norrist.

„Az időmérő, sőt, az egész hétvége kiszámíthatatlanul alakult, főleg nekem, nagyon sokat küszködtünk a pattogással, legalábbis a többi csapathoz képest” – folytatta a Ferrari versenyzője. „Az időmérő edzésen viszont életre kelt az autó, könnyebb is volt kezelni, és végül egészen közel kerültünk a pole-pozícióhoz. Összességében örülök, de boldogabb lennék az első hellyel.”

„Úgy vélem, nagyobb szerencsénk is volt, mint az előző években. Nem tudom, most milyen időt jósolnak holnapra, de tegnap még úgy tűnt, akár eső is lehet. Ha valóban lesz, bármi megtörténhet” – jegyezte meg a vasárnapi verseny kapcsán.