A Forma-1 kereskedelmi jogait 2017 elején megszerző amerikai Liberty Media nagyon igyekszik a sportágat hazai piacán is népszerűvé tenni, ennek keretében idén immár három futamot tartanak majd az Egyesült Államokban, de a prezentációt és – ez persze csak nem bizonyítható sejtés, de „drámát” növelő piros zászlós megszakítások, állórajtok stb. alapján – a tartalmat is az ottaniak ízléséhez igazítani.

Ennek keretében hozták vissza az annak idején, 2017-ben az austini Amerikai Nagydíjon egyszer már elsütött, de a globális közönség és a pilóták körében is inkább visszatetszést keltő versenyzői prezentációt most vasárnapra, a Miami Nagydíjra. A miami pályán a rapper LL Cool J volt a ceremóniamester, ő mutatta be a Forma-1-es versenyzőket a közönségnek.

Ahogy korábban, az attrakció most is megosztotta a nézőket és a résztvevőket is.

„Szerintem menő, hogy folyamatosan fejlődik az F1, nem csak ugyanazt csináljuk, mint régen. Új dolgokkal próbálkoznak, igyekeznek javítani a show-t, én pedig teljes mértékben támogatom ezt” – mondta a nem titkoltan USA-bolond Lewis Hamilton.

„Most komolyan, LL Cool J-t hallgatva nőttem fel, most pedig itt volt, ami nagyon cool. Aztán ott volt Will.i.am, aki hihetetlen művész. És ott álltak a Williams nővérek is. Szerintem menő volt, nekem semmi gondom ezzel” – folytatta.

A kétszeres világbajnok címvédő, Max Verstappenek ellenben nem volt ínyére a „cirkusz”.

„Nekem így volt elég dolgom a futam előtt a felkészüléssel, a mérnökökkel való egyeztetésekkel. Persze ez csak a személyes véleményem. Egyesek élvezik a reflektorfényt, mások nem. Én az utóbbiak közé tartozom. Szóval szerintem felesleges volt ez. Én inkább egyszerűen beszélek a mérnökeimmel, odamegyek az autóhoz, felteszem a sisakot, vezetek. Persze értem a szórakoztatási értékét.”

„Remélem, hogy nem lesz ez minden egyes fordulóban, mert nagyon hosszú az idény, nem kell minden hétvégén ilyen bevonulás.”

Minden idők legtapasztaltabb F1-ese, az Aston Martin-os Fernando Alonso is reméli, hogy csak bizonyos helyszíneken tartanak ilyen show-t, igaz, a válogatással sem ért egyet.

„A nézőközönségtől is függ, hogy mit tekintenek szórakoztatónak. A pilóták részéről is egyéni ízlés kérdése, ami engem illet, én nem vagyok oda érte. Értem én ezt, de nem igazán rajongok az ilyesmikért a futam előtt. Ha ez kell, akkor valami mást kellene kivenni, például a versenyzői parádét, mert ez így tényleg pont a stratégiai, mérnöki értekezletekre esik.”

„És ha már csináljuk, akkor csináljuk mindenhol, mert nem hiszem, hogy a miami nézők többet érnek, mint az imolai olasz közönség vagy a spanyolok, a mexikóiak, a japánok. Szerintem mindenütt ugyanazok az szabályok vonatkozzanak mindenkire” – magyarázta a kétszeres bajnok.

A Red Bull-os Sergio Perez is inkább kerülné a versenyzői bemutatást:

„Ha nem csináljuk túl gyakran, nem rossz ez a nézők kedvéért. De a versenyzőkre is tekintettel kell lenni, idő kell, hogy felkészüljünk a futamra. Percekkel a rajt előtt tartják, de ha csak időnként lesz, részemről elfér.”

Az alpine-os Pierre Gasly szerint „túl sok időt vett el” a show.

„Nem tudom, a többiek hogy érzik, de szerintem jó, ha az ember magába tud mélyedni, mielőtt beül az autóba. Jó kísérlet volt, de meggyőződésem, hogy finomítani fogunk rajta, mielőtt újra ilyesmit tartunk.”