A Red Bullhoz 2021-ben csatlakozott Sergio Perez az első két idényében elég egyértelmű második számú versenyző volt, amikor tudott, segített, amikor úgy alakult, néha győzelmet hozott a csapatnak, ám a saját nevelt Max Verstappen volt a favorit és persze a végső győztes is.

Idénre Perez mintha szintet lépett volna, tempóban sokkal közelebb van a hollandhoz, és négy forduló után mindössze 6 ponttal áll a csapattársa mögött. A ma esti Forma-1-es Miami Nagydíjon még tovább csökkentheti a hátrányát, akár fordíthat is, ugyanis a pole-ból rajtol, míg Verstappen csak a 9. pozícióból kezdi a futamot.

A szoros állás persze feszültségeket generál, nagyon jól tudja ezt a Mercedes főnöke, Toto Wolff, akinek a Hamilton-Rosberg páros idején kellett ezzel a problémával megbirkóznia.

„A korábbi tapasztalataim alapján tudom, hogy igen nehéz dolga lehet Christiannak (Horner, Red Bull-főnök) és a csapatnak. Nyilvánvalóan mindkét versenyző elvárja, hogy fair módon, egyenlően kezeljék őket, miközben szeretnének előnybe kerülni. Nálunk nagyon fontos volt az átláthatóság, a tisztaság, az, hogy előre megbeszéljük a dolgokat a futamok előtt, meghúzzuk a határokat. Végül mindkét versenyző, Nico és Lewis is tiszteletben tartotta a csapat álláspontját, annak ellenére is, hogy versenyben voltak egymással” – magyarázta az osztrák a Miami Nagydíj csütörtöki sajtónapján.

„Visszatekintve voltak dolgok, amiket másképp csinálhattunk volna, főleg 2016-ban. Mindenesetre nem könnyű megtalálni az egyensúlyt, amikor a csapattársak egymás ellen küzdenek a bajnoki címért, miközben ugye ők is egy nagyobb szervezet részei.”

A Red Bull főnöke, Horner is tapasztalt már hasonlót, amikor Sebastian Vettel és Mark Webber rivalizációját kellett kezelnie, most sem tart attól, hogy ez komoly problémává válik:

„Mi is mindent úgy csinálunk, ahogy Toto mondta, csak jobban! Komolyra fordítva: először is ez egy luxusprobléma, szerintem minden csapatfőnök arra vágyik, hogy ez legyen a gondja.”

„Korábban is volt már ilyen nálunk is, és a fő, ahogy Toto is mondta, hogy megakadályozzuk a gyanakvást, a paranoiát, hogy mindkét versenyzőt egyenlően kezeljük. A végletekig el kell menni, az is beletartozik, hogy hétvégénként váltogassuk, ki gurul ki előbb a garázsból, az értekezleteken váltakozzon, melyikük beszél előbb” – árulta el.

„De versenyzésről beszélünk, az F1-ről van szó, így időnként adódhat bármi, biztonsági autó, bokszkiállás – a sportág minden aspektusát nem lehet irányítani, vannak változók. Azonban amíg a pilóták tudják, hogy mindketten egyenlő esélyekkel versenyeznek, és hogy a végeredmény azon múlik, mit nyújtanak a pályán, és hogy mondjuk nem a megbízhatóság fogja eldönteni a küzdelmüket” – folytatta.