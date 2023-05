Valtteri Bottas is beszállhat a Finnország déli részén megépült Kymiringbe, amelyen a kisebb rendezvényeket leszámítva eddig egyetlen komoly világbajnoki futamot sem rendeztek. A pályán az eredeti tervek szerint MotoGP- és ralikrossz-világbajnoki futamokat is rendeztek volna, aztán minden másképp alakult.

A sorozatos kudarcok ellenére több befektető is érdeklődik a pálya iránt, köztük van Bottas is. “Lehet, hogy beszállok, több potenciális vevővel is beszéltem már” – erősítette meg Bottas, aki előbb jobban utána akar nézni a pályának és a lehetőségeknek.

“Hiszek benne, hogy a Kymiring életképes lehet, remélem, találunk megoldást.”

Az FIA és az FIM előírásainak is megfelelő Kymiring 4,5 kilométer hosszú, a célegyenese 1,1 kilométeres. A pálya szerint ez a leghosszabb GP-egyenes Európában.