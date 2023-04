Igencsak hullámzó viszonyban állt egymással Fernando Alonso és Lewis Hamilton közös Forma-1-es karrierjük során. Kapcsolatuk aligha kezdődhetett volna rosszabbul a közös mclarenes évvel, ám a későbbiekben – ahogy egyre kevesebbet csatáztak egymással – a két fél közötti hangnem baráti fordulatot vett.

Alonso és Hamilton ennek ellenére össze tudnak veszni, jó példa erre a tavalyi Belga Nagydíj első köre, ahol a spanyol kijelentette, hogy Hamilton csak a mezőny élén tud versenyezni. 2005 és 2006 legjobbja valamivel erősebb konstrukcióval kezdte a szezont, és egyértelműen megnőtt az esély arra, hogy a páros gyakrabban összecsapjon. Ennek kapcsán kérdezték Bakuban Alonsót.

“A karrierünk során ritkán haladtunk a pálya egyazon részén. Talán idén többször találjuk magunkat egymás mellett hasonló autókban. De még mindig azt gondolom, hogy ő az egyik legjobb [pilóta – a szerk.] a történelemben” – fogalmazott Alonso.

“Ezzel együtt azonban szerencsés is volt, sok évig domináns autóban volt. Mi történik ilyenkor? Schumacher nyert hétszer, Lewis is hétszer, Verstappen úton van a harmadik felé, én is nyertem kétszer” – utalt a bajnoki címek számára 2005 és 2006 legjobbja. “Ahhoz, hogy bajnok legyél, a legjobb autóban kell ülnöd.”

Alonso szerint Hamilton sikereit akár más pilóta is leutánozhatta volna. “Ha problémái lettek volna a Mercedesnél ezekben az években, Bottasnak lehetne öt bajnoki címe. Ez így működik” – mondta az Aston Martin versenyzője.