A negyedik helyről indulhatott Lewis Hamilton a Forma-1-es Belga Nagydíjon, a Mercedes pilótája azonban már az első kört sem fejezte be. A brit a rajtot követően előzte volna meg Fernando Alonsót, ám a támadási kísérlet ütközéssel végződött, és amíg a spanyol versenyben maradt az Alpine-nal, a hétszeres vb-győztes idén először kiesett.

