Lewis Hamiltin 2007-ben a McLaren neveltjeként a wokingi csapat színeiben mutatkozott be a Forma-1-ben, ahol már első évében is csak hajszállal maradt le a világbajnoki címről. 2008-ban a csúcsra is ért, majd a következő szezonokban is végig élmenő volt, még ha nem is jelentett igazán komoly fenyegetést az akkoriban Sebastian Vettellel lendületbe jövő Red Bull számára.

Az angol pilóta 2013-ra váltott csapatot, a McLarentől a Mercedeshez igazolt a végleg visszavonult Michael Schumacher utódjaként. A stuttgarti márka 2010-re indította el gyári csapatát a Honda, majd az egy szezonra összerántott, az utolsó pillanatban beszerzett Mercedes-motorral az egyéni és a konstruktőri bajnoki címet is behúzó Brawn GP alapjain, ám első pár évükben nem remekeltek, ezért sokan hibának tartották Hamilton átigazolását.

Ez volt a Red Bull motorsportprogramját irányító Helmut Marko elképzelése is, ahogy egy friss interjúban elárulta, épp ő ajánlotta be honfitársánál, a Mercedesnél akkor társtulajdonos Niki Laudánál Hamiltont, aki rá is beszélte a fiatal angolt az átszerződésre.

„Én súgtam neki arról, hogy Lewis elérhető lehet. Persze nem önzetlenségből tettem. Akkor úgy hittem, hogy Lewis kisebb fenyegetést jelenthet számunkra a Mercedesnél, mint a McLarennél” – idézte a jövő héten 80. születésnapját ünneplő osztrák szakembert a német Sport Bild.

Hamilton és a Mercedes persze mindenkire rácáfolt, a brackley-i alakulat 2014-től 2020-ig minden bajnoki címet behúzott, Hamilton hatszor, Nico Rosberg egyszer lett egyéni bajnok, míg a konstruktőri címet még 2021-ben is megnyerték, a zsinórban nyolc sikerrel új rekordot felállítva.

„Visszatekintve totális mellényúlás volt, igaz, akkor ezt nem lehetett előrelátni. A mai tudásommal persze nem követném ezt el újra” – ismerte el Marko.