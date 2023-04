Fiatal kora ellenére Max Verstappen máris tündérmesébe illő pályafutással büszkélkedhet, hiszen a holland versenyző 17 évesen valósággal berobbant a Forma-1-be, majd alig több mint egy év után a Toro Rossótól előléptették a Red Bullhoz, ahol első futamát megnyerte. Az évek előrehaladtával egyre sikeresebbé vált Verstappen és a Red Bull kapcsolata, mely már 36 futamgyőzelemnél és két világbajnoki címnél tart.

Ugyanakkor Verstappen évei máshogy is alakulhattak volna, ha nem a Red Bull karolja fel, hanem enged a Mercedes csábításának, legalábbis a brackley-iek mostani versenyzője, George Russell szerint. A brit a SquareMile podcastben beszélt arról, hogy a holland sokkal nehezebben rázódott volna bele a sorozatba, ha ellenfél mellett csapattársként is az akkoriban csúcsformában lévő Lewis Hamilton kapta volna meg.

„Ha Max egy olyan csapathoz ment volna, mint a Mercedes, és egy csúcstartó Lewis Hamiltonnal kellett volna szembenéznie, az árthatott volna a pályafutásának” – boncolgatta Russell. „Két oldalról kell nézni a dolgokat. Három-négy év elteltével már Max is sokkal jobb pilóta volna, mint amikor még csak 18 hónapnyi tapasztalattal rendelkezett.”

„Amennyiben egy olyan versenyzővel szemben kellett volna versenyeznie, aki akkor éppen a legjobbját nyújtotta, és egy olyan autóban dominált, amihez már hozzászokott, lehet, hogy Max ma nem a mostani helyzetében lenne.”

A műsorban úgy került szóba Verstappen bemutatkozása, hogy Russell jelenleg ugyan Hamilton csapattársaként van jelen a mezőnyben, és gyakran meg is veri hétszeres világbajnok kollégáját, ezt megelőzően három évet töltött a Williams kötelékében.

„Mondhatnám, hogy elvesztegettem három évet a pályafutásomból azzal, hogy a mezőny végén versenyeztem egy autóval, és ezért nem tudtam győzelmekért harcolni. A Williamsnél betöltött szerepemben azonban én a pozitívumokat is látom. Ha visszatekintek azokra az évekre, úgy vagyok vele, hogy igen, talán a rajtrács végén többet tanultam, mint a riválisaim, akiket az első naptól bedobtak a mély vízbe” – elemezte a saját helyzetét.

Russell arra is kitért, hogy elégedett a mostani helyzetében, melyben már második éve versenyez a Mercedesnél. A tavalyi Sao Pauló-i Nagydíjon első királykategóriás futamgyőzelmét is elkönyvelhette, idén pedig eddig mindhárom időmérő edzésen legyőzte Hamiltont. Igaz, a pontversenyben jelenleg 20 pontos hátrányban van honfi- és csapattársával szemben, ez azonban annak is köszönhető, hogy az Ausztrál Nagydíjat motorhiba miatt nem tudta befejezni.