Lesz miért sokáig emlegetni a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, miután azt négy rajt mellett ütközések és érthetetlen versenyirányítói döntések sora tarkította. Mindez a futamgyőztes Max Verstappen dolgát is megnehezítette, aki a piros zászlók tömkelege mellett korábbi riválisa, Lewis Hamilton viselkedését is nehezményezte a leintés után.

Mint ismert, a Red Bull vb-címvédője nem kapta el jól a rajtot a verseny elején, így George Russell már az 1-es kanyar előtt utat talált mellette, a másik Mercedesszel Hamilton pedig a 3-as kanyarban vágott elé – utóbbi esetben centimétereken múlt, hogy összeérjen a két világbajnok.

„Ami engem illet, próbáltam elkerülni az ütközést” – magyarázta Verstappen. „Elég egyértelműen lefektették a szabályok, mit tehetsz meg a külső íven. Az is tiszta, hogy ezt most nem tartotta be, de rendben van… Mindegy, mert úgyis megelőztük őket, de ezzel a következő versenyeken muszáj foglalkoznunk” – idézte a holland szavait a Motorsport.com.

Tavaly az év elején a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) több irányelvet is lefektetett a versenyzők számára a hasonló, vitás esetek elkerülése végett. A felügyelőtestület álláspontja szerint

az előzést kezdeményező versenyző autójának jelentős részben az előzni kívánt autó mellett kell lennie,

az előzést minden esetben biztonságosan és ellenőrzött körülmények mellett kell végrehajtani, arról is gondoskodva, hogy a manőver végrehajtása során az autó végig a pálya határain belül maradjon.

Az elmúlt években Verstappen és Hamilton pedig több ízben is találkoztak a pályán, ütközéseik főként a kettejük bajnoki párharcát hozott 2021-es idény során harapództak el igazán, amikor a páros a Brit, az Olasz, a Szaúd-arábiai és a Sao Pauló-i, majd a tavalyi Sao Pauló-i Nagydíjon is összeakadtak.