Szemerkélő esőben, 14 fokos levegő- és 20 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év harmadik időmérő edzése Melbourne-ben, a 2023-as Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. A szabadedzések eredményei alapján a Red Bull tűnt az első számú favoritnak, mögöttük az Aston Martinokkal, de bejelentkezett a legjobb helyekért az Alpine is.

A Q1 elején többen is felsorakoztak a bokszutca kijáratánál, még száraz gumikon, bízva abban, hogy a lehető legjobb körülmények között megfussák a továbbjutáshoz szükséges időt. Ebben a szakaszban végül a csapadék nem okozott problémát, slick gumikon megoldotta a mezőny az első feladatot, bár voltak kisebb-nagyobb hibák.

A kisebbet előbb Logan Sargeanttől láttuk, aki a Williamsét pont a bokszkijárat előtt forgatta meg. A nagyobb viszont a harmadik szabadedzést is végigszenvedő Sergio Perezé volt: a mexikói a sóderágyba ragadt Red Bulljával a 3-as kanyarban, ahol ráadásul kicsit még meg is törte első szárnyát, mielőtt elásta magát.

Perez ezzel kiszállt az időmérőből, a többieknek pedig bő 11 percük maradt, hogy elkerüljék a kiesőzónát. A piros zászlóig még csak kilenc embernek volt mért köre, ezért mindenki sietett, mert az eső veszélye továbbra is fennállt.

A hűvös körülmények mindenkinek megnehezítették a dolgát: két gumimelegítő körre is szüksége volt a legtöbb pilótának ahhoz, hogy a maximumot kihozza autójából. Sokkal fontosabbá vált a megfelelő gumihőmérséklet a gumik frissességénél, egy garnitúrával több kört is megtett mindenki.

Folyamatos volt tehát a körözés, így gyakorlatilag azok estek ki végül, akik a legkorábban befejezték utolsó körüket. Nem jutott tovább Perezen kívül a hazai pilóta, Oscar Piastri (McLaren), a két Alfa Romeo és Sargeant.

