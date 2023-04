Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást a Red Bull-os Max Verstappen nyerte a csapattárs Sergio Perez és Fernando Alonso Aston Martinja előtt.

A magyar idő szerint szombat éjszakai edzésen lógott az eső lába, de a körözés száraz időben, 15 Celsius-fokos levegő- és 21 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott. Örülhettek is ennek a csapatok és a versenyzők, ugyanis a pénteki edzéslehetőségeket leszűkítette az eső. A szokásos harmadik edzéses forgatókönyvhöz képest nagyobb volt a jövés-menés a pályán, de nem akkora, mint a pénteki gyakorlások elején.

Szép lassan azért felvette a munkát a mezőny, leszámítva Sergio Perezt. A mexikói Red Bullján hosszasan dolgoztak a szerelők, jó ideig nem tudott körözni a szaúdi győztes, pedig a pénteki nap után neki is lett volna erre igénye elmondása szerint. Húsz perc után végül ő is birtokba vehette az Albert Park aszfaltcsíkját, de első körén majdnem összeütközött a Haas németjével, Nico Hülkenberggel, aki nem vette őt észre az egyenesben.

Hulk accidentally blocks Checo who is on a fast-lap 😩 The Mexican driver is not happy! #AusGP #F1 pic.twitter.com/RbetGa924q — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Nem sokkal később a másik Haas volánja mögött Kevin Magnussen okozott magának némi kalamajkát. A dán az utolsó előtti kanyarban csalogatta elő a sárga zászlót, a füvön csúszva végül még időben megállt a fal előtt.

K-Mag dips it in the grass and has a bit of a scare 😬#AusGP #F1 pic.twitter.com/QEd5gh4smN — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Nem sokkal ezt követően meglendült a piros zászló is egy jókora darab törmelék miatt, mely Nyck de Vries AlphaTaurijáról szakadt le. Hamar összeszedték az elemet, majd folytatódhatott a száguldás az utolsó bő 20 percben. Az újraindítás után folytatódott Perez vesszőfutása, a mexikói a kavicságyat is megjárta: panaszkodott is autója kiszámíthatatlan viselkedésére.

Az utolsó negyed órában csak kevésen múlott, hogy Csou Kuan-jü ne törje meg Alfa Romeóját az első sikánban egy megforgás után.

Zhou hits the barrier but luckily makes it away with little to no damage 😅 That was close!!! 🤯#AusGP #F1 pic.twitter.com/qTwHtGVZqg — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Az utolsó tíz percben elkezdett szemerkélni az eső a visszajelzések, illetve a kameraképek szerint, de eközben a pénteki GPS-problémák is újra előjöttek a csapatrádiózások, illetve az indokolatlan, a közvetítésben megjelenő zászlójelzések alapján. Mindezek ellenére ekkor érkeztek az edzés legjobb köridejei.

Az edzést pályarekorddal Max Verstappen nyerte, a holland kifogástalanul terelgette Red Bullját, és verte meg 162 ezreddel Fernando Alonsót az Aston Martinban. Mögöttük az Alpine-ok tűntek a legjobbnak: Esteban Ocon harmadik, Pierre Gasly az ötödik lett, kettejük közé beékelődött George Russell a Mercedesszel.

Perez az utolsó tíz percben kétszer is járt a pálya mellett, de így is hatodik lett. A Ferrari legjobb idejét Carlos Sainz szállította, de sem ő, sem a 13. helyen záró Charles Leclerc nem futottak az utolsó percekben időmérős köröket.

📻: “I cannot believe this session” Checo is not having a fun FP2….#AusGP #F1 pic.twitter.com/rOes6iz51S — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

A legjobb tízbe befért még Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin) és Csou. Az edzés végén Perez még egyszer szerencsétlenül járt, épp az orra előtt záródott be a bokszutca, így vissza kellett tolni őt a garázsba. A bokszba visszavezető körén Sainz a felerősödő esőben szintén a sóderbe hajtott, de nem ásta el magát és épségben a garázsba gurította Ferrariját.

Az Ausztrál Nagydíj időmérője magyar idő szerint reggel 7 órakor kezdődik.