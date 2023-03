Az első szabadedzéshez hasonló körülmények között, 16 Celsius-fokos levegő- és 27 fokos aszfalthőmérséklet mellett folytatódott a 2023-as Forma-1-es Ausztrál Nagydíj programja a második szabadedzéssel.

Ezúttal is nagy volt a sietség: a felhőtakaró még sűrűbbé vált az égen az első edzéshez képest, a csapatok biztosra akartak menni a száraz pályás programjuk teljesítését illetően. Volt is ebből bonyodalom: Max Verstappen és Carlos Sainz egy alkalommal kis híján összeértek.

Struggles with traffic are evident everywhere 😳 #AusGP #F1 pic.twitter.com/ouGGvzzsRe

Verstappen and Sainz almost make contact! 😬

Negyed órával a bokszutca nyitása után azonban alig volt forgalom a pályán, ekkor érkeztek meg az első esőcseppek, az első kanyar környékén ülők esernyőket is bevetettek. Mindebből kimaradt Logan Sargeant: az amerikai Williamse az első szabadedzés végén állt meg a pályán, az elektronikai probléma javítása a második edzésre is átnyúlt.

If you didn’t know already, it’s a bit wet out there 😆

✨ As demonstrated by Toto ✨#AusGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/0bJoQo1TS5

— Formula 1 (@F1) March 31, 2023