Ausztráliában folytatódik a 2023-as Forma-1-es világbajnokság. A szezon harmadik helyszíne Melbourne, azon belül is a tavaly felújított, a korábbiaknál sokkal gyorsabbá váló 5278 méter hosszú, 14 kanyarból álló Albert Park Circuit, ahol idén megvalósítják a tavalyi terveket, és 4 zónában is nyithatják a pilóták a DRS-t.

18 Celsius-fokos levegő- és 30 fokos aszfalthőmérséklet várta a pilótákat a 60 perces első szabadedzésen. A mezőny jóval aktívabb volt a megszokottnál, mindenki pályára hajtott az első öt percben, azok is, akiktől ezt egyáltalán nem szoktuk meg. Mindennek oka vélhetően az időjárás-előrejelzés volt: a hétvégére elszórt esőzést jósoltak, így mindenki ki szerette volna használni a biztosan száraz szakaszokat.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 Let’s lay down some rubber at Albert Park 😮‍💨#AusGP #F1 pic.twitter.com/aKXZMb8Wx8 — Formula 1 (@F1) March 31, 2023

Max Verstappen az első húsz percben például egyre jobb és jobb köröket futott a Red Bull-lal, miközben Lewis Hamilton továbbra is küszködött a Mercedesszel: a hétszeres bajnoknak jelentős korrigálásra volt szüksége egy megcsúszásnál. Kevin Magnussen pedig egyszer megjárta a kavicságyat is a Haas-szal.

K-Mag runs very deep and has a slight off-road adventure before re-joining the track! 😅#AusGP #F1 pic.twitter.com/so8oCEXceE — Formula 1 (@F1) March 31, 2023

Az edzés felénél kiderült, hogy a hétvégére új motorokat kaptak a Ferrari-ügyfelek, azaz az Alfa Romeo és a Haas pilótái, emellett új kipufogórendszert kapott az összes Mercedes-erőforrást használó autó. A gyári Mercikben váltót is cseréltek, ám egyik változás sem járt büntetéssel.

A szakasz második felében rövid idő alatt felpörögtek az események: előbb Sergio Perez csúszott le a pályáról Red Bulljával, majd hirtelen annyian tömörültek össze egy kanyarban, hogy csoda, hogy nem lett belőle baleset. Ezt követően Cunoda Juki repült el az első kanyar bukóterében AlphaTaurijával, centiken múlott az autótörés. A kicsúszása után csak poroszkáló japán még Hamiltonnal is majdnem összeütközött.

It’s a bit busy on track.. and Yuki Tsunoda has a bit of a moment at Turn 1 and drops it into the gravel, and he narrowly avoids the barrier 😳 #AustralianGP pic.twitter.com/y6ozWKBb3k — WTF1 (@wtf1official) March 31, 2023

Az egészet Magnussen koronázta meg egy újabb nagy tempós sóderérintéssel, a dán szerencséjére csak egy kanyarkijáraton csípte meg a bukóteret. Ekkor piros zászlót lengettek be: ennek oka GPS-probléma volt, a csapatok elvesztették a kommunikációt autóikkal. Ez is okozta a tumultuózus jelenetek sokaságát.

A problémát közel tíz perc alatt helyrehozták, a pilóták utolsó 14 perce jóval nyugodtabb lehetett volna. Előbb azonban Verstappen forgott meg, majd Logan Sargeant alatt állt meg a Williams. Az amerikai leparkolására bedobták a piros zászlót, ami egyben az edzés végét is jelentette.

Max Verstappen runs off at the exit of Turn 4 👀 It’s been a challenging opening practice session across the grid! 😲#AusGP #F1 pic.twitter.com/o0iOHU0UoU — Formula 1 (@F1) March 31, 2023

🚩 RED FLAG 🚩 Logan Sargeant loses power and parks his car The session will not be resumed #AusGP #F1 pic.twitter.com/Ap0CdsVsf2 — Formula 1 (@F1) March 31, 2023

Az edzést Verstappen nyerte bő négytized másodperces előnnyel Hamilton előtt. Perez lett a harmadik, Fernando Alonso pedig negyedik az Aston Martinnal.

Csendes edzést futott a két Ferrari, Charles Leclerc és Carlos Sainz az 5-6. helyen végeztek. A McLaren mutatott végre némi pozitívumot, Lando Norris hetedik lett Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes) és Lance Stroll (Aston Martin) előtt.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint reggel 7 órától.