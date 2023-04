A Red Bull egyik szeme sírhat, a másik pedig nevethet a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzése után, hiszen amíg Max Verstappen pályafutása 22. rajtelsőségét szerezte, Sergio Pérez már a Q1 első perceiben betlizett. Az utolsó percek tűzijátékából végül a Mercedes került ki győztesen, így George Russell és Lewis Hamilton indulhatnak a kétszeres világbajnok mögül, Fernando Alonsót legyőzve.

A kvalifikációt követően Naomi Schiff, a W Series mezőnyének egyik korábbi tagja és a Sky Sports F1 riportere készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Úgy gondolom, nagyon jól sikerült az utolsó köröm” – értékelt Verstappen. „Az egész hétvégén roppant nehéz volt működésre bírni a gumikat, de a Q3-ra minden összeállt. Elégedett vagyok a körömmel, és örülök, hogy újra ott lehetek a pole-ban” – folytatta.

„Mindig próbáljuk finomhangolni az autót, és ez a folytatásban sem lesz másképp. Azt gondolom, jó versenyautónk van, de trükkös lesz a gumikezelés, szóval ettől függetlenül érdekes verseny vár ránk. Egyszer már dobogóra álltam itt, de most a másik fokára állnék fel” – tekintett előre a versenyre a Red Bull hollandja.

„Ami biztos, hogy erre nem számítottunk” – konstatálta a második rajthelyét meglepetten Russell. „Nagyon kemény munka folyik a gyárban és itt, Melbourne-ben is. Életre kelt az autó, a végén már a határon autóztunk, de épp emiatt csalódott vagyok, amiért nem lett meg a pole. Ha valami gyorsan tud változni ebben a sportban, azok az elvárásaid.”

„Tegnap még az első négy-öt hely valamelyikével is beértük volna, ma viszont jónak érződött az autó, és tudjuk, hogy van még benne potenciál” – célozgatott Russell. „Izgalmas lesz a holnapi verseny, de Max ellen legalább ennyire kemény is, szóval annak is örülni fogok, ha másodikként érek célba.”

„Ez teljesen váratlanul ért minket is, nagyon büszke vagyok a csapatra” – összegzett elégedetten Hamilton. A hétszeres világbajnok a csapattársát is megdicsérte. „Lenyűgöző munkát végzett ma George, így ott vagyunk az első két sorban, ami most felér egy álommal számunkra. Nagyon keményen dolgozunk azért, hogy visszazárkózzunk, ezért egészen hihetetlen, hogy ennyire közel lehetünk a Red Bullhoz.”

„Remélhetőleg holnap sikerül megfuttatnunk őket a pénzükért, reményeink szerint az időjárás is kedvezni fog nekünk. Rendkívül hálás vagyok ezért a pozícióért, így amennyire lehet, keményen fogok dolgozni holnap.”

„Az, hogy nyerjek” – vágta rá a brit, amikor a vasárnapi céljáról kérdezték. „Meg fogom próbálni, aztán meglátjuk. Remélhetőleg úgy alakul minden, mint az első napomon itt, még 2007-ben, az első kanyarban. Nem tudom, mindenki emlékszik-e rá, de remélem, hogy sikerül majd megismételni.”