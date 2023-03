A két héttel ezelőtti, szaúd-arábiai hétvégén futótűzként terjedt el a hír, hogy Lewis Hamilton és fizioterapeutája, Angela Cullen – aki egyben a jobbkeze is volt – hét év után külön utakon folytatják. Toto Wolff szavaiból ugyan kiderült, hogy a hétszeres világbajnok kezdeményezte a szakítást, annak okára azóta sem derült fény.

Az Ausztrál Nagydíj hétvégéjén azonban a brit versenyző a Sky Sports F1-nek megerősítette, továbbra is közeli kapcsolatban állnak. „Angela most a saját életét éli” – mondta Hamilton. „Rengeteg ötlete van annak kapcsán, mi mindent szeretne még csinálni. Minden nap üzengetünk egymásnak, de együtt fogunk ejtőernyőzni, és továbbra is ott leszünk egymás életében.”

„Sajnos vagy szerencsére, de egymáshoz ragadtunk. Hálás vagyok, amiért ilyen jó a kapcsolatunk, ami valószínűleg az egyik leghosszabb volt a sportban. Hihetetlenül hálás vagyok neki, és nagyon szeretem.”

Mindazonáltal Hamilton utalt rá, hogy azóta új jobbkezet talált magának, méghozzá az egyik srác, egy bizonyos Stevo személyében, aki állítása szerint az első, még a McLarennél futott versenye óta kíséri őt a pályafutásában.

Cullen előtt Aki Hintsa volt Hamilton fizioterapeutája, akit 2016 végén legyőzött a rák. Hamilton elmondta, Hintsa „óriási hatással” volt rá, és neki köszönhetően alapított sportolókat kiszolgáló vállalatot. Az edző-versenyző kapcsolatok fontosságára is kitért. „Hihetetlenül közel kerültök egymáshoz a hétvégéken, ahova utaztok. Ebben az értelemben ez egy intim kapcsolat – nagyszerű barátok lesztek” – magyarázta a Mercedes pilótája.