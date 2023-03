A Porsche lezárta a Forma-1-es program indításának kiértékelését, Stuttgartban arra jutottak, hogy most nem lesz beszállás, írja saját értesüléseire hivatkozva a The Race.

A Volkswagen-csoport nagyjából másfél évtizede fontolgatja az F1-be való belépést, a közelmúltban pedig minden korábbinál komolyabbra fordult a dolog, rögtön két márkájuk, az Audi és a Porsche is képbe került.

Úgy tűnik, a kettő közül csak az Audi jelenik meg 2026-ban a csúcskategóriában, a Porsche kimarad, inkább az egyéb autósportos tevékenységeire, a Forma-E-re és a WEC-s Hypercarra koncentrál.

A stuttgartiaknál valószínűleg a megközelítés hozta a kudarcot: míg az Audi saját motorfejlesztési programot is indított a 2026-os váltásra, a Porsche könnyebb utat akart járni.

Tavaly előbb az immár motorgyártási kapacitással is rendelkező Red Bullban szerettek volna többségi tulajdonrészt szerezni, ám az osztrák alakulat ezt elutasította, majd a McLarennél kopogtattak, náluk vélhetően az Audi által fejlesztett F1-es motor átcímkézett változatát használták volna, ám Wokingban is ragaszkodtak a saját név, brand megtartásához, így tőlük is nem volt a válasz.

Ugyan a The Race szerint a Porschénél továbbra sem zárták ki az F1-es részvételt, ám a mostani 2026-os nagy korszakváltásból való kimaradás miatt valószínűleg csak hosszú évek múlva merülhet fel újra komolyabban a kérdés.

A VW-csoport akkori vezérigazgatója, Herbert Diess tavaly világosan levezette, miért is:

„Új belépőként nem lehet csak úgy felzárkózni. Öt-tíz év kell hozzá, hogy az élmenők közé kerüljünk, másképp fogalmazva: csakis nagy szabályváltozások idején lehet beszállni. Vagy most döntünk a beszállás mellett, vagy csak jó 10 év után kerülhet elő újra a kérdés.”

Ami az Audit illeti, a négykarikás márka a motorprogram fejlesztése mellett már az idei évtől 25%-os résztulajdonosa az egyelőre még Alfa Romeo néven futó svájci Saubernek, de a tulajdonrészt fokozatosan 75%-ra növelik majd, mire 2025 végén kifut a csapat ferraris motorszerződése, hogy aztán 2026-tól már az ingolstadtiak teljes értékű gyári csapataként kezdjenek új fejezetet.