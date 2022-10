Nemigen volt előrelépés a Belga Nagydíjon tett hivatalos bejelentés óta az Audi Forma-1-be érkezésével kapcsolatban – egészen eddig. Az ingolstadi márka akkor azt ígérte, hogy az év későbbi szakaszában jelentik be, melyik istállóval kötnek partneri szerződést 2026-ra és az azt követő időszakra.

Az Audi tartott a szavát, és a Mexikóvárosi Nagydíj hetén bejelentette, hogy

a Sauber lesz a márka stratégiai partnere.

A két fél együttműködésére bárki fogadhatott volna nagyobb összegben, főleg azok után, hogy még Belgiumban az Alfa Romeo is bejelentést tett arról, hogy 2023 után megszakítja a kapcsolatot az istállóval. A közlemény szerint a svájci csapat lesz az Audi gyári alakulata 2026-tól, és saját fejlesztésű erőforrással fognak versenyezni. Ezzel – hasonlóan a Mercedeshez – két bázisuk lesz: az autó továbbra is Hinwillben készül, míg a motor a németországi Neuburg an der Donauban.

A neuburgi létesítmény bővítése már folyamatban van, az Audi szerint 2023-ra ezt be is fogják fejezni. Első motorprototípusaikat 2025-ben szeretnék tesztelni egy valós Forma-1-es autóban, írják közleményükben.