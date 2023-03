A szezonnyitó Bahreini Nagydíj alapján egyértelműnek látszott, hogy a Forma-1 második versenyhétvégéjén, Szaúd-Arábiában is a Red Bull és Max Verstappen lehet majd a nyerő, ám a technika ördöge keresztbe tett, a kétszeres világbajnok az időmérőn adódott műszaki hiba miatt csak a 15. helyről rajtolhatott, a pole csapattársáé, Sergio Perezé lett.

Verstappen hiába kapaszkodott fel a 2. helyig, a mexikóival már nem bírt, így a várthoz képest fordított sorrendű kettős győzelmet ért el a Red Bull. Verstappen apja, a korábban szintén az F1-ben vezető Jos a leintés után látványos közönnyel, már-már megvetéssel fogadta a parc fermében ünneplő Perezt, és egy későbbi megszólalásában sem leplezte elégedetlenségét.

„Persze, hogy mindig nyerni akarunk, de ez most nem jöhetett össze. Túl kicsi volt a különbség” – utalt arra, hogy a mexikói is ugyanolyan autóban ült, mint a fia. „Szerintem ritkán adódik ilyen lehetősége Pereznek. Ő is tudja ezt, úgyhogy nyomja is” – idézte a Formule1.nl.

„Már az időmérő csalódást jelentett. Sima balszerencse, ebbe nem is megyek bele. Tudjuk, mi történt. Anélkül Max simán hozta volna a pole-t, aztán persze a futam is sokkal könnyebb lett volna” – folytatta.

A csapatnál Verstappen műszaki hibáján, rossz rajthelyén túl feszültséget okozott az is, hogy a vezető Perez azt hitte, a hajrában már csak tartják a tempót, míg a holland a legutolsó körön elcsaklizta tőle a leggyorsabb kört és az érte járó pluszpontot, így a mexikói elesett attól, hogy pályafutása során első ízben vezethesse a világbajnoki versenyt.

„Én biztos voltam benne, hogy ezt fogja tenni” – mondta a fiáról Jos Verstappen. „Szép húzás, nem? Így legalább ő maradt az élen a bajnokságban.”

A Red Bull két kettős győzelemmel kezdte 2023-at, gyakorlatilag már most mindenki lefutottnak veszi a bajnokságot. Az idősebb Verstappen sem aggódik a versenyképesség miatt.

„Úgy néz ki, hogy dominálni fogunk. Nagyszerű az autónk. Láthattuk, hogy léptek el, egy másodperccel gyorsabbak a többieknél. Hogy a többiek fel tudnak-e zárkózni? Nem tudom. De a Red Bull sem topog egy helyben, itt is lesznek fejlesztések.”

