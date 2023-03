Max Verstappen ellentmondást nem tűrő stílusban nyerte meg a 2023-as Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíjat, ám a hétvégén következő Szaúd-arábiai Nagydíj előtt nincs 100%-os formában.

A Red Bull holland versenyzője egyelőre meg sem érkezett Dzsiddába, betegség hátráltatja a kétszeres bajnokot.

„Újra jobban vagyok, miután pár napig gyomorrontással küszködtem. Emiatt sajnos el kellett halasztanom a mai repülést, péntekig nem leszek a pályán. Találkozunk Dzsiddában!” – írta Verstappen a Twitteren.

Feeling fine again, after not being fit for a few days because of a stomach bug. Therefore, I unfortunately had to postpone my flight for a day, so I won't be on the track until Friday. See you in Jeddah!

