A Ferrari 2023-as idénye nem indult jól, a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíjon ugyan a második sorból indult a két vörös autó, de a dobogóesélyes Charles Leclerc műszaki hiba miatt kiesett, a versenyen lassú Carlos Sainz pedig csak az 5. lett úgy, hogy kis híján a mercedeses Lewis Hamilton is megelőzte.

A múlt hétvégén röppent fel, hogy máris komoly feszültségek alakultak ki Maranellóban, a 2022 után elküldött Mattia Binotto helyére ültetett Frederic Vasseur ugyanis állítólag nem viseli jól, hogy az elnök, John Elkann a mozgásterét szűkítve egy autósportos háttérrel nem rendelkező vezérigazgatót, Benedetto Vignát ültetett a nyakába.

Ezzel párhuzamosan arról is hallani lehetett, hogy a gyenge kezdés után Leclerc közvetlenül Elkannál járt egy általa kezdeményezett négyszemközti megbeszélésen, ráadásul az is kiderült, hogy lemondott a csapat egyik vezető tervezője, David Sanchez (a McLarennél tűnhet majd fel).

Frissebb pletyka, hogy a versenyigazgató, Laurent Mekies is távozásra készülhet, a Formu1a.uno úgy tudja, neki is Vignával van problémája. A jellegzetes külsejű francia szakembernek nem lenne nehéz új állást találni, állítólag az Alpine-tól, a Forma-1-et irányító Liberty Mediától, valamint legutóbbi munkaadójától, a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA) is van ajánlata. (Utóbbi tippünk szerint az F1 versenyigazgatói állása lehet, hiszen a Ferrarihoz való igazolása előtt ő volt az azóta elhunyt Charlie Whiting helyettese és kiszemelt utódja.) Ezzel együtt úgy hírlik, Mekies 2023 végéig biztosan marad a Scuderiánál.

Közben az új Ferrari-csapatfőnök, Vasseur a napokban a francia Auto Hebdóban igyekezett cáfolni a komoly feszültségeket, bajokat illető szóbeszédeket.

„Nem igazán értem, miért került célkeresztbe a csapat mindössze egy verseny után. Ami a szimulációk és a pályán mutatott teljesítmény közötti korrelációt illeti, jók vagyunk. Ezért is kértem mindenkitől, hogy koncentráljunk a teljesítményre és a megbízhatósági problémák kezelésére, hiszen hosszú még az idény. Az, hogy nem nyertük meg az első futamot, nem jelenti, hogy már nem is vagyunk versenyben” – magyarázta Vasseur.

Az Alfa Romeótól érkezett szakember azt is cáfolta, hogy Vigna miatt kisebb lenne a mozgástere: „Olyan eszközeim és döntési szabadságom van, mint eddig sehol máshol. Ez az igazság.”

Sanchez lemondása kapcsán arról beszélt, hogy a személycserék természetesek.

„Elkerülhetetlen az ilyesmi. Vannak dolgozók, akik nagyon közel álltak Mattiához, ezért inkább távoznának, amivel semmi gondom. Voltak olyanok is, akik pedig egyszerűen a jövőjüket féltették.”

Vasseurt a Leclerc-Elkann-találkozóról is megkérdezték, erre terelő választ adott: „A versenyzőkkel, Elkannal és Vignával a téli tesztelés után tartottunk megbeszélést, és Imola után is lesz egy újabb ilyen. Ezek mind tervezett megbeszélések.”