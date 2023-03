A Ferrari 2022-ben nagyon ígéretesen kezdte az évet, a tavalyi szezonnyitón az 1. és 3. helyről rajtolt Charles Leclerc és Carlos Sainz, végül pedig – a Red Bull műszaki hibáinak is köszönhetően – kettős győzelmet arattak, és mielőtt a megbízhatatlanság, az érthetetlen stratégiai döntések és a versenyzői hibák miatt végleg lemaradtak, még komoly bajnoki esélyesnek is tűntek.

Az idei téli tesztelésen úgy tűnt, hogy az olasz csapat kb. ugyanott tarthat, mint 2022 végén, azaz a második erő lehet, ám a bahreini versenyhétvége sokkal rosszabbul végződött.

Leclerc és Sainz ugyan a 3-4. rajkockából indult, Perezt pedig sikerült is szendvicsbe fogni a rajtnál, a vörös autók gumikezelése jóval gyengébbnek tűnt a Red Bullénál, és ha ez nem lett volna elég, a monacói pilóta motorhibával búcsúzott – miután délelőtt már akkumulátort és vezérlőelektronikát cseréltek az autójában –, míg spanyol csapattársát végül megelőzte az Aston Martin-os Fernando Alonso, és csak a Mercedes viszonylagos versenyképtelenségének köszönhette, hogy nem kapta el őt Lewis Hamilton is.

Kiábrándító szezonkezdés, az új csapatfőnöknek, Frederic Vasseurnek fel van adva a lecke.

„Őszintén szólva egyelőre nem tudjuk, mi is történt” – mondta Leclerc kieséséről. „Délelőtt volt egy probléma, alkatrészeket is cseréltünk, de a mostani hiba okát nem értjük, persze ki fogjuk vizsgálni. Ennél pontosabbat most nem tudok mondani” – nyilatkozta a leintés után a francia.

„Egyáltalán nem számítottunk ilyesmire, most először volt ilyen jellegű hiba. A tesztelésen a három csapat autóiban összesen 6-7 ezer lefutott kilométer alatt nem volt ilyen meghibásodás, ahogy a tesztpadon sem a tél folyamán.”

Vasseur elismerte, hogy ennél többet vártak az első versenyhétvégétől.

„A végső kép nem az, amit előzetesen képzeltünk. Összességében az pozitívum, hogy az időmérős tempóban ott voltunk a Red Bull-lal, de realistának kell lennünk, a megbízhatóság terén nem vagyunk azon a szinten, ahol lennünk kellene. Ha futamokat akarunk nyerni, akkor tiszta hétvégéket kell hoznunk, nem férnek bele ilyen-olyan hibák.”

„Ami a gumikopást illeti, szerint Charles beérhetett volna a 3. helyen. A gumikezelés tekintetében egy szinten lehetünk a Mercedesszel, és Alonsótól sem voltunk messze, de nem ez a kívánatos szint” – magyarázta.

„Sosem jó kieséssel kezdeni, én is jobban örülnék, ha eljutottunk volna a célig, de következetes akarok lenni: egy-két héttel ezelőtt azt mondtam a csapatnak, hogy a bajnokságot nem a bahreini eredmények döntik el, szóval a legfontosabb most az, hogy tisztán lássuk, milyen területeken nem vagyunk jók” – összegezte Vasseur.