Csütörtökön írtuk meg, hogy a 2007-es Forma-1-es bajnok, Kimi Räikkönen tavaly után idén újra nekifut a NASCAR-nak, a finn a csúcskategória, a Cup Series austini fordulóján vezet majd március utolsó hétvégéjén.

Mára itt az újabb hír, Räikkönen kortársa, egykori ellenfele, a 2009-es világbajnok Jenson Button szintén ott lesz Austinban, az angol a Rick Ware Racing Team 15-ös rajtszámú Ford Mustangját vezeti majd.

Räikkönennel ellentétben az egykori Williams-, BAR/Honda/Brawn- és McLaren-pilótának ez lesz az első NASCAR-os kalandja, ám a finnel ellentétben ő kapásból három fordulóra iratkozott fel, a Circuit of the Americas (COTA) után július elején a chicagói utcai versenyen, valamint augusztus közepén Indianapolisban is rajthoz áll a tervek szerint.

NEWS: One of motorsports’ best is coming to NASCAR!@JensonButton will drive the No. 15 in three NASCAR Cup Series races this season, starting with @NASCARatCOTA. pic.twitter.com/lvYxhkDqED

