Kimi Räikkönen 2021 végén intett búcsút a Forma-1-nek, hogy az utazgatás, körözgetés helyett gyermekeivel és feleségével lehessen svájci otthonában.

Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy újra versenyautó volánja mögé üljön, tavaly nyáron már az amerikai NASCAR-ban indult Watkins Glenben, most pedig visszatér a sorozatba.

A 43 éves finn pilóta március 26-án a Cup Seriesben (azaz a csúcskategóriában) vezet majd, méghozzá utolsó Forma-1-es futamgyőzelme helyszínén, az austini Circuit of the Americas pályán.

Ahogy 2022-ben, most is a Trackhouse Racing színeben indul majd, a csapat ugyanis a PROJECT 91 keretében pont NASCAR-on kívüli versenyzőknek ad lehetőséget – hasonlóan ül autóba a Le Mans-kategóriagyőztes, az amerikai hosszútávú versenyzést szervező IMSA szériájának bajnoka, Jordan Taylor is.

Ami Räikkönent illeti, a 2007-es F1-bajnok már korábban, 2009-2010-es távolléte alatt is belekóstolt a NASCAR-ba, igaz, akkor alacsonyabb kategóriákban vezetett, elsősorban a rali-világbajnokságban (WRC) való szereplésére koncentrált.

„Korábban fantasztikusan élveztem a NASCAR-t. Nagyon sokat kellett tanulnom nagyon rövid idő alatt, de mindenki segítőkész volt, a verseny pedig komoly kihívást jelentett. Most egy olyan pályán vezetek majd, amit ismerek, szóval nem kell annyit tanulnom. Elsősorban élvezni szeretném a versenyzést, persze igyekszem a lehető legjobban is szerepelni” – mondta a mostani kaland előtt a finn.