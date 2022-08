Forma-1-es visszavonulását követően először vett részt egy nagyobb sorozat valamelyik versenyén pilótaként Kimi Räikkönen. A Jégember a NASCAR Cup Series Watkins Glen-i állomására látogatott el, ahol a 91-es rajtszámú Chevrolet-vel a falban, idő előtt fejezte be a 90 körös megmérettetést.

A finn ugyan 2011-ben belekóstolt már a tengerentúli versenyzésbe, de a stock carok közül a csúcskategóriában most először indult. A futam első részében egészen jól is ment 2007 F1-es világbajnoka, a 39 fős mezőnyben a 27. helyről induló pilóta a félig nedves, félig száraz körülmények között számos pozíciót javított, még a legjobb tízbe is bekerült egy alkalommal.

Versenye a 44. körben ért véget, miután a pálya egyik sikánjánál feltorlódott a mezőny egy megforgás miatt, Räikkönen nekikoccant az előtte haladó versenyzőnek, kocsiját pedig csak a fal állította meg, miután az a levegőbe is emelkedett rövid időre.

Kimi Räikkönen’s day is over at @WGI after this incident on Lap 46. pic.twitter.com/TwfEBjlrRQ — NASCAR (@NASCAR) August 21, 2022

“Minden új volt, és teljes kiszolgálást kaptam az esővel együtt. Úgy éreztem, hogy elég jók voltunk eleinte, de aztán túlmelegítettük a hátsó gumikat. A verseny közben egyre magabiztosabbnak éreztem magam, de sajnos véget ért, épp, amikor számítani kezdett volna, hol is vagyunk” – számolt be élményeiről alapvetően pozitív hangnemben a finn.