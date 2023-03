A brit Sky Soprts F1 a szezonnyitó Bahreini Nagydíj kapcsán forgatott érdekes szegmenst a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal. A 38 éves angol versenyzőt hazugságvizsgálóra kötötték, úgy kellett válaszolnia – a természetesen nem túl belemenős vagy sértő – kérdésekre. A Mercedes pilótáját egyszer-kétszer füllentésen is érték.

Mint minden szakszerű hazugságvizsgálós kihallgatásánál, Simon Lazenby is először az úgynevezett kontrollkérdésekkel kezdte, az egyszerű, az illető nevére, korára stb. vonatkozó, alapesetben hazugságot nem kívánó válaszok jelentik a bázist, és ha ezekhez képest változik a pulzus, a bőr hőmérséklete, elektromos ellenállása, valamint a verejtékezés, gyanítható, hogy a válaszadó nem mond igazat.

Az első füllentés egyébként már az elején megtörtént, Hamilton tagadta, hogy izgulna, de a gép az ellenkezőjét érzékelte.

Ennél érdekesebb, hogy mindkétszer igaznak tűnt a nem válasz arra kérdésre, hogy hazudott-e valaha a versenymérnökének, a Bonóként ismert Peter Bonningtonnak és a csapatfőnök Toto Wolffnak. Úgy tűnik, Hamilton hiszi, hogy őszinte és nyílt a viszonyuk – ne feledjük, a poligráf nem az objektív igazságot „érzékeli”, csak azt, hogy a válaszoló igaznak érzi-e a válaszait vagy sem.

Részlet a műsorból

"Have you ever lied to Toto?" 👀

Lewis Hamilton taking a Lie Detector did not disappoint 😂 pic.twitter.com/0HqJA0C1De

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 5, 2023