Lewis Hamilton legutóbbi mercedeses szerződését 2021 elején, hosszas kivárás után kötötte meg, és annak ellenére, hogy az idén lejár, eddig semmi konkrétumot nem hallhattunk a hosszabbításról.

A héten két honfitárs, két korábbi F1-világbajnok, Damon Hill és Jenson Button is arról spekulált, hogy a hétszeres világbajnok azért vár ki, mert a tavalyi, csalódást keltő éve – Forma-1-es pályafutása során első ízben nem nyert futamot egy idényben –, valamint a nem túl ígéretes tesztelés tükrében a visszavonulást is fontolgathatja, ha győzelmekre, a nyolcadik cím behúzására nincs esélye, inkább nem marad.

A 38 éves versenyző természetesen a szezonnyitó Bahreini Nagydíj sajtónapján sem kerülhette el a jövőjére, az új szerződésére vonatkozó kérdéseket.

„Nem valami hasznos, amikor a tények ismerete nélkül kreálnak szóbeszédeket. Az ember azt gondolná, mostanra azért mindketten elég jól ismernek” – utalt Buttonra és Hillre. „13 éves korom óta a Mercedesszel vagyok. Tavaly nehéz évem volt, mégis itt vagyok most is. Akkor is itt leszek, ha idén is nehéz évem lesz. Harcos vagyok, és csapatként együtt küzdünk. Imádom a kihívásokat” – folytatta.

Hamilton burkoltan azt is elismerte, hogy a 2023-as Mercedes sem lesz ütőképes az idény elején: „Naná, hogy szeretném nagyszerű autóval kezdeni a szezont, de szerintem a teljes út számít.”

„A szerződés tekintetében nincs szó halogatásról, én mindig is nagyon nyugisan kezeltem ezt, és most sem érzem, hogy most rögtön el kellene rendezni a kérdést. Szerencsés helyzetben vagyok, majd aláírunk, amikor mindenkinek alkalmas. Nagyszerű a kapcsolatom Totóval (Wolff, csapatfőnök – B.G.) és a Mercedesszel, támogatjuk egymást. Izgatottan várom a további közös munkát – mind a pályán, mind azon kívül. Meglesz a hosszabbítás, hacsak nem történik valami katasztrofális köztem és Toto között, aztán ölre megyünk. Ettől az eshetőségtől eltekintve minden oké lesz.”

A Mercedes-pilóta az immár kétszeres bajnok címvédőről, Max Verstappenről is beszélt.

„Max borzasztó magabiztos lesz. Tavaly lenyűgöző autót építettek, mindenféle rekordot megdöntöttek, szinte mindent megnyertek. Az idény végén már nem is különösen erőlködtek, akkora volt az előnyük. Nem hiszem, hogy ez változni fog az idei évre, szóval Max nyugodt lehet, de remélhetőleg mi, az üldözők nyomás alá helyezhetjük majd. A Ferrarinak és az Aston Martinnak is tisztességes csomagja van, na és mi is versenyben leszünk” – fejtegette. „Max nem fog hibázni. Világbajnok, szóval az elszántságát, a fókuszát nem vonnám kétségbe. Idén is ugyanolyan összeszedett lesz, mint előtte, a mi dolgunk meg az, hogy befogjuk őt.”