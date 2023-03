Már az elmúlt évtizedekben is felfoghatatlan volt, milyen mértékben fejlődik a technológia, ennek pedig egyre inkább látszata van a Forma-1-ben is. Még tavaly beszámolt arról a Vezess, hogy a McLaren csapata kijelzőpanelek beépítésével oldja meg, hogy minél több támogatójának megjelenési lehetőséget tudjon biztosítani.

Az előző év végén csak a szabadedzéseken kísérletezgettek az innovatív, súlycsökkentés szempontjából hatékony hirdetési formával, mostanra azonban a wokingi gárda zöld utat adott annak, hogy élesben, azaz időmérőn és versenyen is bemutatkozzon az újítás. Mivel ezeket a paneleket a pilótafülke két oldalán helyezték le, belső fedélzeti kamerás képekből láthatóak a legjobban.

Mark Turner, az ötletgazda Seamless Digital online marketingügynökség vezérigazgatója a Motorsport.com-nak elárulta, hogy a kijelzők egyenként már csak körülbelül 200 grammot nyomnak, de nem kizárólag ebben értek el áttörést. „Jól érezzük, mi számít elfogadható tömegnek. A 2021-es festési munkálatok voltak a legnehezebbek, amik három kilót nyomtak, de azokat mára nagyjából 1000 grammra csökkentettük” – tette hozzá.

Eközben a vállalat egy, sisakra illeszthető, dinamikus rendszerrel is előrukkolt, melynek tömege mindössze 16 gramm, de ezek éles bevetéséről egyelőre nem érkezett hír. Mindenesetre a pilótafülke két oldalán a Google Chrome különböző hirdetési váltakoznak majd.

Turner azt is elmondta, hogy ezt a megoldást évekkel ezelőtt kezdték el kifejleszteni, amikor a szakember még az azóta már megszűnt Manornál dolgozott, azzal a céllal, hogy megoldják a kiscsapat küzdelmeit a támogatókeresés kapcsán. „Ez késztetett arra bennünket, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan lehetne más módon bevételt szerezni a sportágból anélkül, hogy egyetlen nagy partnerre kelljen támaszkodni, és ebben milyen technológia segíthet” – magyarázta az elgondolást.

