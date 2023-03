23 Celsius-fokos levegő-, 28 fokos aszfalthőmérséklet mellett, immár sötétben, a reflektorok fénye alatt folytatódott a 2023-as szezonnyitó Bahreini Nagydíj hétvégéje a második szabadedzéssel.

A szombati kvalifikáció és a vasárnapi futam tekintetében sokkal reprezentatívabb körülmények mellett már az erőviszonyokról többet eláruló eredményeket láttunk.

A kezdeti körözgetést követően a 60 perces gyakorlás féltávjánál kerültek fel a lágy gumik a gyors körökhöz, az időmérős szimulációk, melyek több meglepetést is hoztak.

Már az sem volt semmi, hogy a tesztelést csuklótörés miatt kihagyó Lance Stroll az élre ugrott az Aston Martinnal, ahogy a haasos Nico Hülkenberg ideje is meghökkentően jóra sikerült, de igazán akkor nézhetett mindenki, amikor Fernando Alonso a Red Bull-os Sergio Perezt szűk kéttizeddel megelőzve csípte el az első helyet, melyet aztán Max Verstappen sem tudott fenyegetni, a címvédő csak saját csapattársát előzte meg 2 ezreddel.

A Mercedes nem is volt tényező, Lewis Hamilton a 8. leggyorsabb volt, George Russell még hátrébb állt (13.), a ferraris Carlos Sainz pedig még mögötte.

Érdemes megjegyezni, hogy az első tízbe nyolc csapat autói kerültek, és kevesebb mint héttized fogta össze őket, de még Russell is egy másodpercen belül volt Alonsóhoz viszonyítva, azaz kimondottan szorosnak tűnik a mezőny.

A hosszú etapoknál Stroll sérülése feltűnően jelentkezett, a kanadai többször is levette a kezét a kormányról, nyitotta, csukta az ujjait, sőt, néha a kormányt is alányúlva, egyáltalán nem konvencionális módon forgatta a kanyarokban. Később a bokszutcából az addig használttól eltérő ívet is kértek tőle az 1-2-es kanyarokban, amire azzal válaszolt, hogy nem képes rá a keze miatt.

Nem túl biztató a folytatást tekintve, ha az edzésen is gondjai vannak, vajon kibír-e egy teljes versenytávot?

A sorrend az utolsó 20 percben a sorrendben már nem történt változás, ahogy komolyabb incidens, hiba sem adódott senkinél.

A versenyhétvége szombaton a harmadik edzéssel folytatódik magyar idő szerint 12.30-kor.