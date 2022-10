Óriási átalakuláson ment keresztül a McLaren az elmúlt néhány évben: nem is volt olyan rég, amikor szinte szponzorok nélkül, a mezőny végén szerénykedtek frissen papajaszínűre kent autójukkal. Manapság azonban ők az egyik legtöbb partnerrel és támogatóval rendelkező Forma-1-es csapat, szabad hely gyakorlatilag alig van versenygépükön.

Ez a tény is közrejátszhatott a McLaren nagy szponzorációs lépésén, melyet a Seamless Digital nevű techcéggel közösen valósítottak meg. Lando Norris és Daniel Ricciardo autóin ugyanis kis kijelzők fognak megjelenni, melyeken dinamikusan, 45 másodpercenként változni fog a megjelenített “digitális szponzormatrica”.

A kijelzők a fedélzeti kamerákról fognak a legjobban látszódni, ugyanis a pilóta feje mellé, mindkét oldalra került egy-egy. A panelek évekig tartó fejlesztés eredményei, az autósportban először találkozhatunk hasonló megoldással. A csapat az év hátralévő részében a szabadedzéseken használni is fogja őket, a téttel bíró eseményekre (időmérő és futam) kiveszik őket.

A technológiában van még potenciál, a Seamless Digital ugyanis az Amerikai Nagydíj helyszínén nemcsak az autóba, hanem a sisakba szerelt dinamikus kijelző működését is bemutatta.

Ok guys, what do you make of this digital bodywork/helmet? Can change messages/brands mid-race etc. Pretty cool. pic.twitter.com/eYrfGf2K1i

— Ben Hunt (@benjhunt) October 20, 2022