Már a lámpák fényénél, 24 fokos levegő- és 29 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év első időmérő edzése Szahírban, a 2023-as Forma-1-es Bahreini Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján nem lehetett eldönteni, hogy az Aston Martin vagy a Red Bull lesz a legboldogabb a nap végén, de némi szerencsével akár a Mercedes vagy a Ferrari valamelyik versenyzője is megkaparinthatta volna a pole-pozíciót.

A Q1 elején hamar pályára hajtottak az AlphaTauri mellett a Ferrari versenyzői. Charles Leclerc első időmérős körén két alkatrész is lerepült az autójáról, valamint el is fékezte gumijait, így nem fejezte be mért körét. A Ferrari-darabok miatt megállították az időmérőt piros zászlóval, épp akkor, amikor a legtöbben elindultak a pályára. Leclerc autójáról a jobb első kereket körbeölelő, a monacóinál fehér csíkkal díszített elem egy része repült le, az alábbi képen ez jól látszik.

🚩 RED FLAG 🚩 The Q1 action is halted after just a few minutes Charles Leclerc’s first timed lap doesn’t go to plan, with two small pieces of bodywork coming off his car#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/A2RLui0l2X — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

A takarítás nem tartott sok ideig, a Q1-ből hátralévő bő 13 percre már mindenki aktivizálta magát. Leclerc autóját a rövid kényszerszünet alatt meg is javították, ő is folytathatta a kvalifikációt.

Az első Q1-es körök után Carlos Sainz vezetett a Ferrarival a mercedeses George Russell előtt. Leclerc hátránya a harmadik helyen egy tizedmásodperc volt, őket Fernando Alonso követte 165 ezreddel lemaradva az Aston Martinban. A két Red Bull Max Verstappennel és Sergio Perezzel az 5-6. helyen álltak 3, illetve közel 5 tizedes hátránnyal, megelőzve Lewis Hamilton Mercedesét. Valahova ide kerülhetett volna Lance Stroll is a másik Aston Martinnal, de első gyors körét elvették a pálya kiszélesítése miatt.

A mezőnyben kicsik voltak a különbségek, az ekkor utolsó mért idővel rendelkező williamses újonc, Logan Sargeant is csak 1,68 másodperccel futott lassabb kört, mint Sainz. Nem volt hát meglepő, hogy a Q1 végén Sainz kivételével a mezőny minden tagja újra a pályára hajtott.

Back out we go… big push now boys! #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/icSXQ2kR0B — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeof1) March 4, 2023

A szakasz vége komoly tűzijátékot hozott, szinte mindenki javítani tudott az idején. Öt embertől azonban el kellett köszönni: Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Oscar Piastri (McLaren), Nyck de Vries (AlphaTauri) és Pierre Gasly (Alpine) mehettek pihenőre. Sargent lett tehát így a legjobb újonc, aki ezredre azonos időt futott Lando Norrisszal: a mclarenes továbbjutásáról csupán az döntött, hogy a brit előbb futotta meg idejét. Az egész mezőnyön belül egyébként mindössze 1,188 másodperc volt a különbség.

Lando Norris and Logan Sargeant clock the EXACT same lap time! 🤯 Sargeant drops out in P16, with Norris having posted his 1:31.652 effort earlier – and goes through in P15#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/3H9bMYHPYu — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Csendesen indult a Q2, de pár perc után mintha mindenkire rászóltak volna, megindult a mezőny. Az első körökre még nem mindenki új gumikkal gördült ki, a legjobb lehetőségeit mindenki a szakasz végére, a legjobb körülményekre tartogatta.

Az új gumisok az élre is ugrottak Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Alonso sorrendben. Őket biztonsági körökkel Sainz, Leclerc, Nico Hülkenberg (Haas), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Norris követte.

A szakasz hajrájára a két Red Bull nem hajtott ki, félnivalójuk nem is volt az első két helyen állva. Továbbjutásuk nem volt kérdéses, nem járt viszont ilyen jól Norris, a két Alfa Romeo Bottasszal és Csou Kuan-jüvel, Cunoda Juki (AlphaTauri), illetve Alexander Albon (Williams). Utóbbi mért kör nélkül esett ki, látszólag valamilyen technikai problémával küzdött a thai-brit pilóta. A Q2-t végül Leclerc nyerte.

A Q3-as első felfutásban csak öten vettek részt: a két Red Bull és a két Ferrari mellett Stroll ment egy mért kört. Ekkor Verstappen vezetett bő egy tizeddel Leclerc előtt, őket a csapattársak követték Perez, Sainz sorrendben. A spanyol nagyot mentett első próbálkozásán, majdnem eldobta a Ferrarit egy kanyarból kifelé tartva.

A többiek, azaz a két Mercedes, Alonso, Hülkenberg és Ocon mindent feltettek egy lapra. Alonso ekkor a negyedik, Russell az ötödik, Hamilton a hetedik volt ekkor, de a többiek még újból próbálkoztak. Hülkenberg körét elvették, így automatikusan “megnyerte” a 10. helyet.

Az utolsó Q3-as próbálkozásra Leclerc nem hajtott ki, így csak Verstappen, Perez, Sainz és Stroll volt érdekelt a kvalifikáció legvégéig – a többieknek vagy elfogytak a friss gumijaik, vagy csak spórolni akartak a futamra. Verstappen, Perez és Sainz javítottak, így végül Red Bull-első sor alakult ki az időmérőn, pole-pozícióban a kétszeres holland világbajnokkal. Perez átugrotta Leclerc-t, aki így visszacsúszott a harmadik helyre, Sainz pedig feljött mellé negyediknek.

Alonso végül ötödik lett Russell és Hamilton Mercedesei előtt, a legjobb tíz maradék helyein Stroll, Ocon és Hülkenberg osztozott.

A 2023-as Forma-1-es évadnyitó, a Bahreini Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 16 órakor kezdődik.