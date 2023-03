Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-es Forma-1-es Bahreini Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást Fernando Alonso nyerte az Aston Martinnal a Red Bull párosa, Max Verstappen és Sergio Perez előtt.

A pilóták a hétvége során utoljára körözhettek napfényes körülmények között, az időmérőt és a versenyt ugyanis már sötétben, mesterséges megvilágítás mellett rendezik, hűvösebb időben. Emiatt az eredmények nem is mondhatóak teljesen mérvadónak, közel sem biztos, hogy a kvalifikáción ugyanezek lesznek az erőviszonyok.

Nem is igyekezett a mezőny túlságosan, a korai percekben csak néhány autó törte meg a szahíri csendet. A 10 perces lélektani határt követően kelt igazán életre a pálya, többek között a Mercedesek és a Ferrarik is megmutatták magukat. A két Red Bull, illetve Fernando Alonso az Aston Martinnal még ráérősebb volt, ők még tíz perccel később vágtak bele a körözésbe.

A köridőlistát egy ideig Lewis Hamilton vezette a Mercedesszel, de Alonso első megtett körével simán átvette a vezetést lágy gumikon. Ellenfele nem volt ebben, ugyanis a Red Bull versenyzői kemény gumikon kezdték programjukat.

Az edzés utolsó negyed órájára fordulva többen is villantak. A tűzijátékot Alonso csapattársa, Lance Stroll indította: a kanadai kormánykezelésén ezúttal nem látszott a csuklótörés nyoma. Ez azonban csak a kezdet volt: jött George Russell, majd Hamilton a Mercedesekkel, és az élre álltak.

Öröme nem tartott sokáig, mert a Red Bullokra is felkerült a lágy gumi. Max Verstappen az élre is állt, viszont az edzés leggyorsabb körét nem ő, hanem a tovább javuló Alonso futotta, öt ezreddel megelőzve a mezőny másik kétszeres világbajnokát. Ez lett a végeredmény is, a páros mögött Perezzel a harmadik helyen.

Javult a Mercedes: a pénteki gyengélkedést követően Hamilton végül a negyedik lett 2 tizedmásodperces hátránnyal, megelőzve Charles Leclerc Ferrariját. A látottak alapján egy szintre kerülhetett a maranellóiakkal a brackley-i gárda, de fontos kihangsúlyozni, a pontos kép majd csak az időmérőn látszik majd.

A legjobb nyolcba a fel nem sorolt csapattársak kerültek be Russell, Stroll, Carlos Sainz (Ferrari) sorrendben, a spanyol 6 tizedet kapott Alonsótól. A négy legjobb csapat mögött az újoncok képviseletében Oscar Piastri (McLaren) következett, a legjobb tízbe pedig befért még Pierre Gasly az Alpine-nal.

A mezőny a pénteken látottakhoz hasonlóan ezúttal is szoros volt, ugyanis 12 pilóta is egy másodpercen belül zárta az edzést.

A Bahreini Nagydíj időmérője magyar idő szerint délután 4 órakor kezdődik.