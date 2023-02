Spanyolországi kerékpárbalesete után Lance Stroll nem tudott részt venni a Forma-1 előszezoni tesztjén Bahreinben, és egyelőre az is kérdéses, rajthoz állhat-e majd a kanadai a jövő hétvégi idénynyitó versenyen. Stroll esetleges helyettesítése kapcsán ugyan még Sebastian Vettel visszatérése is felmerült lehetséges opcióként, vasárnap délután az Aston Martin sokak kezét kirántotta a biliből.

Egy rövid közleményben ugyanis megerősítették,

amennyiben Stroll nem épül fel a Bahreini Nagydíjig, Felipe Drugovich indul helyette.

A 22 éves brazil – aki tavaly megnyerte a Forma-2-es bajnokságot – a héten ugyancsak beugrott Stroll helyére, így Fernando Alonso mellett egy napot ő töltött az AMR23 volánja mögött, most pedig az éles bemutatkozásra is lehetősége adódhat, első brazilként Pietro Fittipaldi 2020-as beugrása óta, aki akkor Romain Grosjeant helyettesítette a Haasnál.

An update on our driver line-up for the #BahrainGP.

The team will continue to give Lance every chance to race, pending recovery from his injury. Should he not be fit to compete, then Felipe will drive the AMR23 alongside Fernando. pic.twitter.com/G0gtPt0tAh

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 26, 2023