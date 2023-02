Lance Stroll nélkül vett részt az Aston Martin a bahreini előszezoni teszteken, miután a kanadai kerékpárbalesetet szenvedett Spanyolországban. Sérüléseinek komolyságáról további információk nem derültek ki, bár egyes források tudni vélik, hogy kettős csuklótöréssel lábadozik a 25 éves Forma-1-es versenyző. Mindenesetre csak annyi biztos, hogy Stroll indulása a jövő hétvégi Bahreini Nagydíjon nagyon is bizonytalan – az sem kizárt, hogy a két héttel későbbi Szaúd-arábiai Nagydíjon sem állhat rajthoz.

Stroll távollétében a csapat hivatalos tartalékversenyzője, Felipe Drugovich vezette az AMR23-at Fernando Alonso mellett az elmúlt napokban – miután két félnapos etapot is teljesített, kézenfekvő lenne, ha a regnáló Forma-2-bajnok brazil pilótát kérnék fel helyettesként, amennyiben Stroll nem épül fel a szezonrajtig. Ugyanakkor Mike Krack, az Aston Martin csapatfőnöke egy szombat esti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, több lehetséges beugró is van a silverstone-i gárda tarsolyában, többek között Sebastian Vettel neve is felmerült.

„Ez az A-terv” – jelentette ki arra utalva, hogy a csapatnál bíznak Stroll gyógyulásában. „Számos B-tervünk is van, de erről csak akkor fogunk dönteni, ha nem valósulhat meg az A-terv. Erről a B-tervről a jövő héten fogunk beszélni, miután megvitattuk azt.”

Meglepő módon Krack nem rejtette véka alá, hogy Vettellel is beszélt, aki tavaly év végén az Aston Martin színeiben vonult vissza a Forma-1-től. „Folytattam Sebastiannal néhány telefonhívást, de ez így volt tavaly is, és így lesz a jövőben is” – nyilatkozta a Motorsport.com kérdésére, de amikor szóba került az, mit reagált a négyszeres világbajnok az esetleges visszatérés lehetőségére, szűkszavúan válaszolt: „Ezt nem árulom el.”

Krack azt is elmondta Stroll helyzetéről, hogy először a bahreini hétvége kapcsán döntenek majd, aztán dől el a dzsiddai részvétel sorsa. A kanadai egyelőre nem járt a csapat szimulátorában, de mint azt a csapatvezető kiemelte, „ez lesz az első lépés”, amivel meggyőződnek versenyzőjük aktuális állapotáról. Amellett, hogy Vettel visszatérése egykori bajnoki ellenfele, Alonso oldalán hatalmas szenzáció lenne, amennyiben megvalósulna, 300. Forma-1-es futamán állna rajthoz a német.

Korábban Vettel bevallotta, egy szuzukai visszatérésre minden bizonnyal habozás nélkül mondana igent, de vajon összeállhat-e Bahreinben az Alonso-Vettel szuperpáros?