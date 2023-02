Ugyan Dietrich Mateschitz tavalyi halálát követően hangoztatták a Red Bull részéről, hogy a tragikus esemény nem hoz változást az energiaitalosok Forma-1-es szerepvállalásában, a német Auto Motor und Sport értesülései szerint könnyen előfordulhat, hogy átgondolják az AlphaTauri működtetésének létjogosultságát.

Oliver Mintzlaff-fal az élen a Red Bull új vezérkara a program felülvizsgálata során arra következtetett, hogy az elért eredmények és a márkaérték alapján túlságosan költséges a B-csapat üzemeltetése.

Így két lehetőség maradt az AlphaTauri előtt: vagy az Egyesült Királyságba költöztetik Olaszországból a csapatot (a költségoptimalizálás jegyében), vagy eladják.

A lap úgy tudja, három potenciális jelentkező máris lenne az AlphaTauri megvásárlására. Egyikük az Andretti, mely már szinte mindent megpróbál bevetni annak érdekében, hogy a Forma-1-es rajtrácson is megjelenhessen – ennek érdekében még a Cadillackel és a General Motorsszal is összefogott az amerikai családi gárda. Érdekelt a csapat átvételében az F2-ből és az F3-ból ismert Hitech GP, valamint az indiai Mumbai Falcon Racing Team milliárdos tulajdonosa is.

Több, a Red Bullhoz és az AlphaTaurihoz közel álló forrásánál megpróbált puhatolózni a RacingNews365.com, de egytől egyig azt hangoztatták, hogy még egyáltalán nincsenek konkrét tervek a csapat eladására vonatkozóan. A szóbeszédet azzal magyarázzák, hogy tulajdonosváltás esetén természetes a felülvizsgálat, ami nem mellesleg az anyacsapatot is érinti.

A Red Bull 2005-ben csatlakozott a Forma-1-hez, 2006 óta pedig két csapattal van jelen. Miután megvásárolta a Jaguart, a Midland (korábban Minardi) csapatát is átvette, mely Toro Rossóként az anyacsapat utánpótlás-nevelését szolgálta. Az utóbbi években azonban a juniorprogram is földbe állt, amit jól bizonyít, hogy a több évnyi tengődés után átigazoló Pierre Gasly utódja a Mercedes korábbi nevelése, a Forma-2 után a Forma-E-ben is bajnoki címig jutó Nyck de Vries lett.