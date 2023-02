A Forma-1-es csapatok az elmúlt bő két hétben tartották 2023-as autóik bemutatóit, a sort a Haas kezdte még január 31-én, majd az Alpine zárta tegnap, azaz csütörtök késő este.

Az ezen a néven idén utoljára versenyző Alfa Romeo február 7-én leplezte le a magáét, a C43-ast, melyet ebben a szezonban is Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü terelget majd.

Meglepő, hogy a bemutatott autó máris eladó: a zürichi leleplezésen használt 1-es gyári számú kasztninak keresnek új gazdát. A motor nélküli, nagyjából 550 kg-os, 5,5 méter hosszú bordó-fekete járgány nem járóképes, ám a kijelzővel is felszerelt kormánnyal mozgathatók az első kerekek, és a hátsó lámpája is működik. Az orr leszerelhető, a kerekek is leszedhetők, akár kerékcsere-gyakorlatot is lehet végezni velük.

Az eladásra szánt kasztnira az eredetét igazoló plakett kerül, valamint a csapat versenyzői is ellátták kézjegyeikkel. A C43-ashoz a pilóták által a bemutatón viselt, szintén szignált versenyoverallok is járnak.

Az F1 Authentics aukciója jövő keddig fut, a cikk írásakor a legmagasabb ajánlat 103 ezer font, azaz kb. 44,7 millió Ft.

Régebbi, akár járóképes Forma-1-es autókat egészen különböző árakon lehet beszerezni, a 90-es évek végi, 2000-es évek eleji középmezőnyös, sereghajtó modellekért 15-30 milliót kell fizetni, az elmúlt évtizedből származó, egyszerűsített, de tartósabb alkatrészekkel, hajtáslánccal szerelt, pályanapokon használható darabok szintén néhány tízmilliós összegekért mennek, de egy-egy sztárnévhez, Sennához, Schumacherhez kapcsolódó F1-esek forintban százmilliós, sőt több milliárdos összegekért mennek az árveréseken.