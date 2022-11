14,63 millió svájci frank – egészen pontosan ennyit fizetett valaki egy genfi árverésen azért a Forma-1-es autóért, melyet Michael Schumacher a 2003-as Forma-1-es szezonban használt. Ez forintra átszámolva 5,3 milliárd, fontban kifejezett értéke pedig 13 millió 87 ezer.

Az F2003-GA kódjelű modell – melyben a GA Gianni Agnellire, a Fiat az év elején elhunyt elnökére utal – 229-es számú kasztnijával kilenc futamon indult, melyből ötöt meg is nyert. Ezeknek a sikereknek is köszönhette, hogy az év végén hatodszor is világbajnok lett a német, megdöntve Juan Manuel Fangio 1957 óta fennálló rekordját.

A borítás alatt 3 literes V10-es szívómotor dolgozik 845 lóerős teljesítménnyel, a főtengely pedig simán elforog 19 ezres fordulatszámon is. Teszi ezt mind a mai napig: idén a Ferrari F1 Clienti részlege teljeskörűen kipofozta és felújította a világbajnok autót, melyet új gazdája megfelelő körülmények között használhat is. Még az aukció előtt meg is hajtották az autót Fioranóban, a volán mögé Mick Schumachert ültették a jeles alkalomra:

Cikkünk elején azért váltottuk át fontra is az autó vételárát, hogy összehasonlíthatóak legyenek a történelem legdrágább Forma-1-es autói, ugyanis a legtöbb aukción ez a fő fizetőeszköz. Számos híradás azt állította, hogy ez a legdrágább Forma-1-es autó a történelemben, de ez nem igaz, ugyanis a rekordot Fangio 1954-es Mercedes W196R versenygépe tartja: 19,6 millió fontot ért valakinek még 2013-ban az az autó. A most eladott Ferrari a második az örökranglistán.

Augusztusban Schumacher egyik 1998-as Ferrariját, egy F300-ast 6,22 millió dollárért (2,5 milliárd forintért) árverezte el a Sotheby’s aukciósház. Jelenleg az az autó a rekordlista negyedik helyén áll: