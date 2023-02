A Vezessen már beszámoltunk arról, hogy ismét visszatér a Netflix népszerű Forma-1-es sorozata, a Drive to Survive ötödik évada lesz látható idén. Változást jelent, hogy újra felbukkan és megszólal Max Verstappen: az előző évadban nem forgatott vele a stáb a holland kérésére, egyrészt azért, mert szerinte mondvacsinált rivalizálásokkal csinálja a show-t a Netflix, másrészt azért, mert ő egy másik streamingszolgáltatóval kötött szerződést 2021-ben.

Verstappen most célzott rá, hogy nem teljesen önszántából gondolta meg magát, de nem is vitte túlzásba a szereplést. “Tisztában vagyok azzal, hogy világbajnokként muszáj részt vennem az ilyesmiben, ez az F1 számára is fontos” – fogalmazott most Verstappen.

“Beszéltem a netflixesekkel az egyetlen interjú előtt, amit adtam, remélem, átment az üzenetem. Maximum egy órát beszélgettünk, remélem, használni fogják az anyagot. Azt nem tudom, mikor fogom megnézni, de remélem, most boldogok, és én is az leszek majd…”

Verstappen az idei szezonban is szóba áll majd a tévésekkel.