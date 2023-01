Saját szemünkkel is láttuk, hogy a streamingszolgáltató Netflix 2022-ben is a Forma-1-gyel tartott és végigforgatta az évet, anyagot gyűjtve a Drive to Survive című dokusorozat ötödik évadához.

Az előző évadokból kiindulva ezúttal is pilóták és csapatok egy-egy történetén keresztül követhetjük végig a 2022-es szezont újra, megcsavarva mindezt azzal, hogy vadiúj szabályrendszer lépett életbe a Forma-1-ben. Tavaly egészen márciusig kellett várni a friss részek bemutatására, idén azonban két héttel korábban, február 24-én érkezik az ötödik évad interjúkkal és exkluzív felvételekkel.

Változást jelent, hogy újra felbukkan és megszólal Max Verstappen: az előző évadban nem forgatott vele a stáb a holland kérésére, egyrészt azért, mert szerinte mondvacsinált rivalizálásokkal csinálja a showt a Netflix, másrészt azért, mert ő egy másik streamingszolgáltatóval kötött szerződést 2021-ben.

A Drive to Survive magyarul Hajsza a túlélésért címmel található meg a Netflixen.