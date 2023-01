Először rendezték meg jeges-havas körülmények között a világ legnépszerűbb gálaversenyét, a Bajnokok Tornáját (RoC), és bár több Forma-1-es versenyző, köztük világbajnokok is részt vettek az eseményen,

Mattias Ekström bizonyult a Bajnokok Bajnokának.

A német túraautó-bajnokság (DTM) kétszeres győztese, a ralikrossz-világbajnokság 2016-os, illetve az ETCR 2021-es bajnoka negyedjére zsebelhette be az elsőséget, azonban 2009 óta először ért fel a csúcsra. Sikerével Ekström Didier Auriolt és a kilencszeres rali-vb-győztes Sébastian Loeböt érte utol az örökranglistán, így hármas holtverseny alakult ki az élen.

A svédországi esemény döntőjében Mick Schumachert, a Mercedes frissen kinevezett tartalékversenyzőjét kellett legyőznie, amit végül 2-0-s eredménnyel biztosított be. Pedig nem volt zökkenőmentes a 44 éves svéd versenyző számára a megmérettetés, a második futamban ugyanis egyszer csak elkezdett füstölni, majd égni az autó középkonzolja.

We have a new member of the club of four! @mattiasekstroem defeats @SchumacherMick in a thrilling #ROCSweden final!

He joins Loeb and Auriol in the history books after a fiery drive. 🔥 pic.twitter.com/rurZiqZq6k

— #ROCSweden (@RaceOfChampions) January 29, 2023