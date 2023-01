Napról napra egyre közelebb vagyunk a 2023-as Forma-1-es szezon valódi beindulásához, kis túlzással már vághatjuk a centit az első izgalmakig. A várakozás feszültségét a csapatok egy része is enyhíti: az Alpine friss bejelentésének köszönhetően már négy istállóról tudjuk, mikor mutatja be ez évi autóját vagy annak festését.

It’s nearly time to meet the A523…

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023