Máris sikeresen teljesítette a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) töréstesztjét 2023-as autójával a Haas Forma-1-es csapata – jelentette be hétfőn az amerikai istálló a közösségi oldalán.

Mint írják, ezzel hivatalos homologizációt szerzett a VF-23, ami „jelentős mérföldkő” az autó fejlesztésében. Arról egyelőre nem tett említést a Haas, mikor kerít sort a bemutatójára, de biztató, hogy első csapatként tett erről bejelentést.

