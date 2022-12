Hivatalosan a 2021-es szezon végén távozott a Honda a Forma-1-ből, ám nem teljesen szakadt el a sportágtól, hiszen 2025 végéig – amíg a mostani motorformula van érvényben – a Red Bull technikai partnere marad.

Max Verstappen azonban zsinórban két világbajnoki címet is nyert, a Red Bull pedig a konstruktőri bajnoki trófeát is megkaparintotta az idén, amit a Honda a saját sikerének is érezhet, noha az erőforrás már Red Bull néven fut. A sikerek láttán a japánok újra egyre közelebb próbálnak kerülni a sorozathoz, amit az is mutat, hogy a Japán Nagydíjon a Honda logói visszakerültek az energiaitalos csapat autóira, és 2023-ra is maradnak.

Honda has confirmed that their logo will retained on the cars of @redbullracing and @AlphaTauriF1 in 2023.

The logo re-appeared on both cars at the #JapaneseGP in October this year, replacing the previous HRC logo.#F1 #Honda #HondaRacing pic.twitter.com/qexqWhf98D

— Decalspotters (@decalspotters) December 12, 2022