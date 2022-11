A jövőre az Alpine-hoz igazoló Pierre Gasly nagyon közel került egy eltiltáshoz: a franciának jelenleg tíz büntetőpontja van, tizenkettőnél jönne a kötelező pihenő.

Gaslynak sokáig nagyon óvatosnak kell lennie, mert a májusi Emilia-romagnai Nagydíjig nem is évülnek el pontjai. A rendszer 2014-es bevezetésekor 19 fordulóból állt egy szezon, jövőre viszont akár 23 futam plusz hat sprintverseny is lehet – Gasly szerint a pontrendszert is a megnövekedett versenyszámhoz kellene igazítani.

“Nem tartom magam hülye és veszélyes versenyzőnek, nem változtattam a versenyzési stílusomon sem” – mondta Gasly. “Őszintén remélem, hogy a télen felülvizsgálják a régi rendszert, különben nem én leszek az egyetlen, aki bajba kerülhet.”

“Nagy kár lenne, ha négy-öt versenyző is begyűjtene egy-egy eltiltást, és hiányoznia kellene egy hétvégéről.”