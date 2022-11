Daniel Ricciardo két, nem túl acélos mclarenes idény után kiszorult a Forma-1-ből, de azért a tűz közelében marad. Helmut Marko, a Red Bull sportfőnöke már Abu-Dzabiban kikotyogta, hogy az ausztrál visszatér egykori csapatához, ez szerdán hivatalossá vált.

We can confirm that @DanielRicciardo will return home and re-join Oracle Red Bull Racing as the third driver for 2023 💪 #DR3ack 🇦🇺