Nem olyan Forma-1-es karrierkezdetben reménykedett Mick Schumacher, mint amilyen kijutott neki: két év után úgy tűnik, ideiglenesen vagy véglegesen, de kiszorul a sportból, 2023-ban nem látjuk a mezőnyben a németet. A pilóta az Abu-dzabi Nagydíjon sem számíthatott sok jóra, a Haas-szal nem volt reális cél a pontszerzés.

Simának nem volt mondható a versenye, egy ponton ütközött például a williamses Nicholas Latifivel, amiért 5 másodperces büntetést kapott.

A leintést követően több pilótához hasonlóan Schumacher is úgy gondolta, hogy gumiégetéssel búcsúztatná a szezont, ám ellenben a többiekkel, a Haas ezt nem hagyta jóvá a számára. Schumacher belekezdett a fánkok rajzolásába, mire Komacu Ajao, az istálló mérnöke szólt a pilótának: “Bocsánat, Mick, leállnál a fánkozással? Komolyan. Sajnálom Mick, de nem tehetjük.”

“Én is szeretlek” – válaszolta fanyarul a német.Mindez az alábbi videóban is meghallgatható – a rádiózás késik az F1TV-n, a való életben a mérnök kérése még a gumiégetés közben hangzott el.

Mick Schumacher’s a better person than me cos I’d crash that rubbish bin of a car if I heard a radio message like that pic.twitter.com/qsrPGw9WKa

— Best of Mick Schumacher • danke seb (@schumacherfiles) November 20, 2022