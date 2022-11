Hónapok óta nem látott problémával kell szembenéznie a Mercedesnek az idei Forma-1-es szezon utolsó hétvégéjén: a delfinezéssel. Miután a brackley-i gárda a múlt hétvégén kettős győzelemmel távozott Brazíliából, az Abu-dzabi Nagydíjon jelenleg harmadik erőnek számít – ennek megfelelően Lewis Hamiltonnak és George Russellnek csak a harmadik rajtsor jut vasárnapra.

A hétszeres világbajnok a kvalifikáció után elárulta, főleg az egyenesekben okoz fejfájást a pattogás. „Számítottunk rá, hogy nehéz verseny lesz, de arra, hogy az egész hétvége ilyen lesz, mint amilyen eddig volt, egyáltalán nem. Meglepett minket az is, hogy az időmérőn nyolc tizedmásodperccel maradtunk le” – taglalta a Sky Sports F1 kamerái előtt.

„Ebből hat tizedmásodpercet csak az egyenesekben szedünk össze. Pedig mindent beleadtam, de most már várom, hogy vége legyen a holnapnak.”

„Bosszúállóként tért vissza a delfinezés. Így van, visszatért” – erősítette meg Hamilton. „Ezzel határozottan időt veszítünk, különben nem lennénk annyira lassúak az egyenesben. A fékekkel is voltak gondjaim – ahogyan az év nagy részében.”

A visszatérő problémák és az óriási különbség azért is rossz hír a Mercedes számára, mert a Sao Pauló-i sikerek révén még a konstruktőri második hely is elérhető közelségbe került, ahhoz azonban, hogy meg is csípje azt, le kellene dolgoznia a Ferrarival szembeni, 19 pontos hátrányát, amire így vajmi kevés esély van.