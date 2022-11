Bár a Red Bull kisajátította az első sort a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjra, Carlos Sainz bízik benne, hogy a dobogón zárhatja a 2022-es Forma-1-es idényt, miután negyedik lett a szombati időmérő edzésen.

„Elérhető távolságon belül van a Red Bull, ők azonban gyorsabbak, ahogyan az autójuk is ezen a hétvégén” – mondta a spanyol a Sky Sports F1-nek. „Mindent megpróbálunk majd annak érdekében, hogy legyőzzük őket, de ha az időmérőn három tizedmásodperccel gyorsabbak körönként, a versenyen fél másodperc lesz az előnyük.”

Sainz is tudja, hogy a maranellói gárda szempontjából ugyanúgy fontos – és valószínűbb is – a Mercedes feltartóztatása, elvégre a konstruktőri ezüstérem a tét. „A legfontosabb, hogy ma megvertük a Mercedest, holott az egész hétvégén gyorsak voltak, és jó esélyünk van arra, hogy holnap is legyőzzük őket” – tért ki a vasárnapi esélyekre.

„Azt hiszem, ez sikerülni fog. Erős helyzetben vagyunk ahhoz, hogy megtartsuk a második helyet, de személy szerint jobban szeretném az idényt a dobogón befejezni.”